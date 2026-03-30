В Казани поймали подростка-питбайкера, устроившего погоню с ДПС

На Фермском шоссе в Казани инспекторы ГАИ заметили питбайкера, который проигнорировал законное требование об остановке.

Питбайкер попытался скрыться и направился по улице Гареева в сторону выезда из города. Остановить его удалось на 12-м километре автодороги Казань – Оренбург. За рулем оказался 17-летний житель Лаишевского района.

В отношении несовершеннолетнего составлено 10 административных протоколов. Среди нарушений – три эпизода проезда на запрещающий сигнал светофора, два выезда на встречную полосу, управление транспортом без прав, неповиновение полиции и отсутствие страховки.

Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку.