В Казани поймали подростка на каршеринге, который влетел в отбойник

Сегодня в Казани, на улице Усердной, автоинспекторы остановили каршеринг Volkswagen Polo. За рулем оказался 16-летний подросток без прав.

Подросток влетел в отбойник и повредил колесо каршеринга.

Выяснилось, что машину арендовала 21-летняя пассажирка авто, которая передала управление подростку.

На место вызвали мать парня. Автоинспекторы составили административные протоколы за управление авто без прав, передачу руля лицу без прав, выезд на встречную полосу и оставление места ДТП.

Машину отправили на штрафстоянку.