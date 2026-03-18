В Казани поймали подростка, который устроил ДТП на снятой с учета машине и сбежал

В Казани задержали подростка без водительских прав, который устроил ДТП и скрылся с места аварии вместе с пассажирами.

По данным Госавтоинспекции, юноша управлял «четырнадцатой» и неоднократно нарушал ПДД. Первое нарушение зафиксировали 13 февраля, а уже 26 февраля он стал участником ДТП на улице Блюхера. Подросток не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chery Tiggo, после чего покинул место аварии вместе с пассажирами.

Сотрудникам ГИБДД по линии розыска удалось установить личность нарушителя. Им оказался 17-летний подросток. Также выяснилось, что автомобиль, которым он управлял, ранее был снят с регистрационного учета.

В отношении матери подростка составлено 11 административных протоколов. Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.