В Казани поймали парня без прав, который устроил ночные гонки на чужой машине

В Казани 19-летний парень устроил ночные гонки на дублере Горьковского шоссе. Автоинспекторы задержали его после жалоб местных жителей, которые не могли спать из-за шума машин.

Выяснилось, что парень был в наркотическом опьянении, не имел водительских прав и управлял чужим автомобилем Chevrolet Lanos без разрешения владельца.

На него составили протокол за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, собраны материалы проверки по преступлению, предусмотренному по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Машину отправили на штрафстоянку.