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В Казани поймали парней, которые украли из сейфа в институте химии более 5 млн
Полицейские задержали четверых москвичей в возрасте от 25 до 28 лет, которых подозревают в краже крупной суммы из Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова в Казани.
Как сообщает Ирина Волк, 9 сентября парни проникли в университет через окно. Они взломали двери кабинетов и сейф, похитили более 5,2 млн рублей, которые принадлежали работникам института. После кражи мужчины вернулись в Москву.
В ходе обысков у молодых людей нашли и изъяли около трех миллионов рублей, изделия из драгоценных металлов, орудия взлома и другие доказательства.
Парни рассказали полицейским, что увлекаются сталкерством и диггерством. Ради «спортивного интереса» они проникли в здание и, увидев сейфы, не смогли удержаться и вскрыли их.
Возбуждено уголовное дело. В отношении парней избраны различные меры пресечения. Один из них также является обвиняемым по другому уголовному делу о краже, совершенной в Москве.
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