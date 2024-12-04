В Казани поймали парней, которые украли из сейфа в институте химии более 5 млн

Полицейские задержали четверых москвичей в возрасте от 25 до 28 лет, которых подозревают в краже крупной суммы из Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова в Казани.

Как сообщает Ирина Волк, 9 сентября парни проникли в университет через окно. Они взломали двери кабинетов и сейф, похитили более 5,2 млн рублей, которые принадлежали работникам института. После кражи мужчины вернулись в Москву.

В ходе обысков у молодых людей нашли и изъяли около трех миллионов рублей, изделия из драгоценных металлов, орудия взлома и другие доказательства.

Парни рассказали полицейским, что увлекаются сталкерством и диггерством. Ради «спортивного интереса» они проникли в здание и, увидев сейфы, не смогли удержаться и вскрыли их.

Возбуждено уголовное дело. В отношении парней избраны различные меры пресечения. Один из них также является обвиняемым по другому уголовному делу о краже, совершенной в Москве.