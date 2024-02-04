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В Казани поймали нижегородца, устроившего дрифт на неисправном авто у Кремля
В Казани 21-летний уроженец Нижнего Новгорода дрифтовал у стен Казанского Кремля и лишился автомобиля.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, нарушителя удалось поймать благодаря камерам наружного наблюдения. На кадрах видно, как водитель легковушки специально вводил автомобиль в управляемый занос (дрифт). При этом под колеса автомобиля едва не попал оператор, который снимал дрифтера на видео.
Прибыв на место, сотрудники ДПС обнаружили «Ладу» 6-й модели, которая была припаркована в нарушение знака «Остановка стоянка запрещена». При проверке технического состояния авто были выявлены неисправности рулевого управления – суммарный люфт 12.5 градуса.
В итоге легковушку отправили на спецстоянку, а в отношении лихача составили протокол.
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