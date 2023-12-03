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В Казани поймали Nissan с чрезмерно тонированными стеклами
Сегодня автоинспекторы Казани поймали иномарку с чрезмерно тонированными стеклами, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Любителя тонировки остановили на улице Мира. На передних боковых стеклах Nissan Teana была нанесена пленка, светопропускаемость которой не соответствовала требованиям технического регламента, сообщают в ведомстве.
В результате в отношении водителя составили административные протоколы.
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