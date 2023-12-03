В Казани поймали Nissan с чрезмерно тонированными стеклами

Сегодня автоинспекторы Казани поймали иномарку с чрезмерно тонированными стеклами, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Любителя тонировки остановили на улице Мира. На передних боковых стеклах Nissan Teana была нанесена пленка, светопропускаемость которой не соответствовала требованиям технического регламента, сообщают в ведомстве.

В результате в отношении водителя составили административные протоколы.