В Казани поймали мужчину, воровавшего вещи из раздевалок оздоровительного комплекса

В Казани поймали мужчину, воровавшего вещи клиентов из раздевалок оздоровительного учреждения.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, 30-летний выходец одной из стран ближнего зарубежья неоднократно приходил в заведение, ждал, пока посетители уйдут из раздевалок, а затем взламывал шкафчики и забирал деньги. В конце концов его поймали с поличным во время очередной кражи. Общий ущерб от его действий составил более 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина признал, его заключили под стражу.