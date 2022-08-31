В Казани поймали мужчину, который снял с автомобиля каршеринга все четыре колеса

В отдел полиции в Казани обратился представитель одной из компаний, которая занимается арендой авто. Он сообщил, что с арендного автомобиля неизвестный украл 4 колеса. Ущерб фирма оценила в 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого в краже колес с каршеринга. Им оказался 33-летний житель Пестречинского района республики. Мужчина во всем сознался и рассказал, что взял вечером авто в аренду, после чего снял с него колеса и унес.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные колеса были изъяты у подозреваемого.

