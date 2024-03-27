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В Казани поймали мужчину, который решил покататься на чужом авто и попал в ДТП
В Казани возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Пестречинского района, которого подозревают в угоне Mercedes.
Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, с заявлением об угоне обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что вечером иномарка была припаркована во дворе жилого дома в Советском районе. Утром на месте транспортное средство заявительница не обнаружила.
Позднее злоумышленника задержали. Подозреваемый сообщил, что заметил иномарку во дворе дома на Проспекте Победы и воспользовался тем, что автомобиль был открыт. Однако, не справившись с управлением, горе-угонщик совершил наезд на препятствие и, бросив машину вдоль дороги, скрылся с места преступления.
На следующий день его поймали стражи порядка. Свою вину 32-летний житель Пестречинского района признал полностью. Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение ряда имущественных преступлений.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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