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Ру Тат
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25 мая 2021  12:12
Полина Шевчук

В Казани поймали мужчину, который на вокзале украл и спрятал в кустах сумку приезжего

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Сотрудники транспортной полиции по горячим следам поймали 43-летнего ранее судимого жителя Апастовского района Татарстана, который украл сумку у приезжего мужчины. 
Выяснилось, что возле здания казанского вокзала злоумышленник похитил сумку 70-летнего жителя Нижнего Тагила, в которой находился телефон, деньги и личные вещи. После этого татарстанец спрятал украденное в кустах.

Мужчину задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». теперь татарстанцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
 

#кража #украл сумку #украл телефон
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