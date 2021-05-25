В Казани поймали мужчину, который на вокзале украл и спрятал в кустах сумку приезжего

Сотрудники транспортной полиции по горячим следам поймали 43-летнего ранее судимого жителя Апастовского района Татарстана, который украл сумку у приезжего мужчины.

Выяснилось, что возле здания казанского вокзала злоумышленник похитил сумку 70-летнего жителя Нижнего Тагила, в которой находился телефон, деньги и личные вещи. После этого татарстанец спрятал украденное в кустах.

Мужчину задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». теперь татарстанцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

