news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 февраля 2026 10:59

В Казани поймали мошенника, выдававшего себя за продавца автозапчастей

Читайте нас в
Телеграм

В Казани задержали мошенника, выдававшего себя за продавца запчастей для авто.

Как сообщают в МВД по РТ, 24-летний парень хотел купить автомобильный двигатель. В поисках запчастей он нашел объявление в интернете и связался с продавцом. Тот попросил молодого человека внести предоплату 80 тысяч рублей, а после перевода денег пропал и на связь не выходил. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в полицию, которая вычислила мошенника – им оказался 29-летний житель Москвы.

Лжепродавец признал свою вину и возместил ущерб. Его взяли под подписку о невыезде.

#МВД по РТ #интернет-аферист #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026