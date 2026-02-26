В Казани поймали мошенника, выдававшего себя за продавца автозапчастей

В Казани задержали мошенника, выдававшего себя за продавца запчастей для авто.

Как сообщают в МВД по РТ, 24-летний парень хотел купить автомобильный двигатель. В поисках запчастей он нашел объявление в интернете и связался с продавцом. Тот попросил молодого человека внести предоплату 80 тысяч рублей, а после перевода денег пропал и на связь не выходил. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в полицию, которая вычислила мошенника – им оказался 29-летний житель Москвы.

Лжепродавец признал свою вину и возместил ущерб. Его взяли под подписку о невыезде.