В Казани поймали лихача на Porsche, который 390 раз привлекался к ответственности

Сегодня ночью на Академика Арбузова пьяный водитель Porsche Cayenne проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование.

Во время погони водитель игнорировал требования об остановке, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Через некоторое время лихача задержали. Им оказался 36-летний житель Казани с явными признаками алкогольного опьянения.

За пьяное вождение и неподчинение требованию об остановке в нотошении автолюбителя составили протокол. В ведомстве указали, что за 2023 - 2024 год казанец привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 390 раз.