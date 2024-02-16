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В Казани поймали лихача на Porsche, который 390 раз привлекался к ответственности
Сегодня ночью на Академика Арбузова пьяный водитель Porsche Cayenne проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование.
Во время погони водитель игнорировал требования об остановке, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Через некоторое время лихача задержали. Им оказался 36-летний житель Казани с явными признаками алкогольного опьянения.
За пьяное вождение и неподчинение требованию об остановке в нотошении автолюбителя составили протокол. В ведомстве указали, что за 2023 - 2024 год казанец привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 390 раз.
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