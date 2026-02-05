news_header_top
Происшествия 5 февраля 2026 15:09

В Казани поймали квартирного вора, который украл у пенсионерки золото

В Казани полицейские задержали 25‑летнего мужчину, который подозревается в краже ювелирных украшений у 76‑летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По предварительным данным, днем к женщине пришел незнакомый мужчина и сказал, что ему нужно проверить вентиляцию. Пенсионерка впустила его в квартиру. Пока она искала документы, гость заметил на столе золотые украшения и украл их. Позже хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на следующий день. Он признал свою вину. Похищенные украшения мужчина успел сдать в комиссионный магазин, а деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

