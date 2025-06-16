В Казани поймали курьера, который забрал у обманутой женщины почти миллион рублей

В Казани полицейские задержали 21-летнего курьера мошенников, который забрал у обманутой 65-летней женщины почти миллион рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, парня задержали по месту жительства, он полностью признал свою вину. На допросе казанец рассказал, что нашел подработку через мессенджер.

В первый же день он поехал забирать заказ по указанию мошенников. В одном из дворов Авиастроительного района женщина передала ему пакет почти с миллионом рублей.

Выяснилось, что ей несколько дней звонили неизвестные и пытались записать ее на прием к врачу. Далее, получив коды, аферисты взломали ее страницу на портале Госуслуг и запугали оформлением кредитов от ее имени. В итоге они убедили женщину передать через курьера все деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.