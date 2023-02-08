В Казани поймали курьера, который забрал у бабушки 250 тыс. якобы за помощь ее племянику

В Казани поймали местного парня, который забрал у пожилой женщины 250 тысяч рублей под предлогом помощи ее попавшему в беду племяннику, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Пожилая женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что передала крупную сумму «курьеру», а после с ней перестали выходить на связь.

Оперуполномоченные отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска УМВД России по Казани оперативно установили личность злоумышленника.

Им оказался 22-летний житель Казани. Молодого человека задержали 20 января на улице Попова, он во всем сознался и обещал возместить ущерб.

В данный момент продолжается расследование дела о мошенничестве.