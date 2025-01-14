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В Казани поймали и наказали дрифтера с 110 нарушениями ПДД за прошлый год
Автоинспекторы Казани привлекли к ответственности 58-летнего водителя Audi, устроившего дрифт на улице Коротченко. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы РТ.
Любителя опасной езды поймали 13 января. Выяснилось, что в 2024 году мужчина 110 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Кроме того, он наклеил на передние боковые стекла автомобиля цветную пленку, которая не соответствует требованиям техрегламента.
Свою вину автомобилист признал. В отношении него составлены протоколы по шести статьям: за несоблюдение правил тонировки, отсутствие записи в полисе ОСАГО, опасное вождение, разворот в нарушение требований дорожной разметки, нарушение правил маневрирования и остановку на пешеходном переходе.
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