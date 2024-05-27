В Казани поймали группу теневых банкиров с оборотом в 168 млн

Экономические полицейские Татарстана совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств, сообщает информационный интернет-портал «МВД Медиа».

Установлено, что жительница Казани создала группу, состоящую из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Для конспирации использовались реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой деятельностью не занимались.

Как правило, клиент перечислял деньги на счета этих фирм под видом оплаты за услуги и товары. После чего подозреваемые их обналичивали и доставляли клиенту, за что получали определенный процент. Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12 %. По предварительным подсчетам, на незаконных банковских операциях они заработали свыше 168 млн рублей.

«На территории Казани, а также Лаишевского и Пестречинского районов Республики Татарстан проведено 16 обысков, в ходе которых изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – сообщила Ирина Волк.

В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование продолжается.