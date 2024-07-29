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В Казани поймали двух молодых закладчиц с синтетическими наркотиками из интернет-магазина
В Казани наркополицейские задержали двух закладчиц. Обе девушки, в возрасте 27 и 29 лет, работали на один и тот же интернет-магазин. Задержание произошло на одной из улиц Казани, прямо на месте преступления, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.
При досмотре полицейские обнаружили несколько свертков с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическими средствами: гашиш 41,94 гр., 7,52 гр. МДМА и 0,96 гр. метамфетамин.
В квартире задержанных также были обнаружены другие запрещенные вещества: гашиш (50,29 гр.), метамфетамин (3,05 гр.), марихуана (0,06 гр.), МДМА (216,85 гр.) и амфетамин (0,14 гр.). Кроме того, найдены предметы, используемые для фасовки запрещенного товара.
По предварительным данным, подозреваемые приобретали наркотики крупными партиями в виртуальном интернет-магазине. Возбуждено уголовное дело, одну из фигуранток заключили под стражу.
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