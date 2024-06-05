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В Казани поймали двоих водителей, которые не пропустили машины скорой помощи
5 июня 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Казани организовали специализированное профилактическое мероприятие «Уступи дорогу!». Основной акцент был сделан на выявлении нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилям оперативных и специальных служб, сообщили в ведомстве.
«В процессе рейда были вскрыты 2 случая, когда водители проигнорировали требования ПДД и не уступили дорогу машинам спецслужб с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковыми сигналами», – рассказал командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани полковник полиции Михаил Савин.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Им грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года.
Госавтоинспекция Казани напоминает, что водители обязаны безоговорочно уступать дорогу спецавтомобилям с включенными спецсигналами и призывает проявлять бдительность и дисциплину на дорогах.
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