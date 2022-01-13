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Происшествия
13 января 2022  10:27
Полина Шевчук

В Казани поймали двоих курьеров, которые передавали аферистам деньги обманутых женщин

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Заявление о том, что их обманули, поступило в один день сразу от двух жительниц Казани в ноябре прошлого года. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, 57-летняя женщина сообщила полицейским, что неизвестные выманили у нее 400 тыс. рублей под предлогом помощи ее дочери, которая якобы попала в серьезное ДТП. Второй пострадавшей оказалась пожилая женщина, которая передала аферистам 150 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников, которые приезжали к женщинам и забирали деньги. Ими оказались 23-летний житель Казани и 21-летний житель Зеленодольска. Оба молодых человека нашли подработку в интернете. За вознаграждение они должны были приезжать на определенный адрес и забирать деньги.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину обвиняемые полностью признали.

Деньги, которые женщины передали аферистам, им вернули полностью.
 

 

#аферисты #мошенники #умвд россии по казани
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