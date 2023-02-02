В Казани поймали бездомного из Тюмени, который обчистил незапертый автомобиль

В столице Татарстана сотрудники патрульно-постовой службы задержали 48-летнего уроженца Тюменской области по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В конце января в полицию поступило заявление от 27-летнего казанца. Он рассказал, что вечером из салона его машины украли видеорегистратор, блютуз-приемник, карту памяти и зеркало заднего вида.

На месте выяснилось, что автомобиль не взламывали. Хозяин припарковал машину во дворе и забыл ее запереть.

Личность подозреваемого установили оперативно. Им оказался 48-летний ранее судимый уроженец Тюменской области. Полицейские задержали его на Сибирском тракте и доставили в отдел.

Мужчина рассказал, что не имеет постоянной работы и места жительства, а на преступление он пошел спонтанно с целью легкой наживы. Часть похищенного он уже успел продать.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям.

УМВД России по Казани напоминает автовладельцам о необходимости соблюдать меры защиты имущества. В частности, не оставлять в машине ключи, включать сигнализацию, проверять, хорошо ли заперты двери и окна авто и не оставлять в салоне бросающиеся в глаза вещи.