В Казани поймали автомобилиста, задолжавшего налоговой более 4 млн рублей

В Казани поймали водителя – злостного неплательщика налогов. Он задолжал государству более 4 миллионов рублей.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, нарушителя поймали во время совместного рейда ГАИ и ФССП по выявлению водителей, избегающих оплаты штрафов. Во время проверки 47-летнего местного жителя выяснилось, что сумма долгов за штрафы на дороге составила порядка 45 тысяч рублей. При этом водитель не платил и другие сборы, таким образом, задолжав более 4 миллионов рублей.

Машину арестовали и поместили на штрафстоянку.