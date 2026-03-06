news_header_top
Руc Тат
Происшествия 6 марта 2026 09:28

В Казани поймали автомобилиста, задолжавшего налоговой более 4 млн рублей

В Казани поймали водителя – злостного неплательщика налогов. Он задолжал государству более 4 миллионов рублей.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, нарушителя поймали во время совместного рейда ГАИ и ФССП по выявлению водителей, избегающих оплаты штрафов. Во время проверки 47-летнего местного жителя выяснилось, что сумма долгов за штрафы на дороге составила порядка 45 тысяч рублей. При этом водитель не платил и другие сборы, таким образом, задолжав более 4 миллионов рублей.

Машину арестовали и поместили на штрафстоянку.

