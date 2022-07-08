В Казани поймали аферистов, обманувших мать погибшего в спецоперации на 12,7 млн

В Казани сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Пермского края и Республики Татарстан задержаны четверо злоумышленников, которые обманули мать погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего. Об этом сообщает фициальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как было установлено, мошенники действовали по уже отработанной схеме. Они позвонили женщине и представились сотрудники банка, после чего убедили ее, что необходимо застраховать свои средства. Для этого было необходимо перевести все сбережения на определенные счета. Женщина, поверив лжебанкирам, в течение нескольких дней переводила деньги на счета и электронные кошельки. Добычей аферистов стали 12,7 млн рублей. В эту сумму вошли в том числе и выплаты членам погибших во время СВО на Украине военнослужащих.

В результате грамотно-спланированных действий злоумышленников удалось задержать. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет. Аферисты были пойманы на съемной квартире в Казани, где они организовали импровизированный штаб. Здесь криминальный квартет координировали операции по обналу денег. При обыске были обнаружены и изъяты 50 мобильников, 380 банковских карт и 250 симок.

«Предварительное расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности остальных участников преступления и всех эпизодов их противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.