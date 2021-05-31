В Казани поймали афериста, который взял на прокат самокаты и ноутбук и не вернул

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, в полицию обратились двое предпринимателей. Первый бизнесмен рассказал, что в апреле сдал юноше в аренду два электросамоката. Однако молодой человек их не вернул. Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

Второй предприниматель пояснил, что сдал на прокат ноутбук, две экшн-камеры и крепление для головы, однако имущество также ему не вернули. Здесь сумма ущерба превысила 134 тыс. рублей.

По данным фактам было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Полицейские выяснили, что к обоим преступлениям причастен один и тот же человек. Юношу задержали по месту жительства. Он во всем сознался.

Самокаты у казанца изъяли. Сейчас стражи порядка разыскивают другое имущество.

