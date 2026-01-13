news_header_top
Происшествия 13 января 2026 16:29

В Казани поймали 5 новых граждан РФ, уклонявшихся от службы в армии

Фото: пресс-служба 384-го военного следственного отдела СК России

Сегодня во время рейда по стройкам столицы республики сотрудники 384-го военного следственного отдела СК России вместе с сотрудниками органов внутренних дел УВД г. Казани нашли пятерых мужчин, недавно ставших гражданами России и уклонявшихся от службы в армии.

Рейд проводился с целью найти тех, кто получил гражданство РФ и не встал на учет в военкомат. Было проверено двенадцать человек, пятеро из них оказались нарушителями, они в этот же день были доставлены в военкоматы Казани.

«В прошлом и текущем году на воинский учет поставлены свыше 490 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Указанные мероприятия будут продолжены в дальнейшем», – сообщили в Следственном отделе.

СК России напоминает, что за уклонение от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы предусмотрены такие меры наказания, как штраф до двухсот тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев и другие.

