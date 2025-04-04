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Происшествия 4 апреля 2025 11:19

В Казани поймали 15-летнего лихача на «девятке», пытавшегося скрыться от ДПС

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Ночью в центре Казани поймали 15-летнего водителя «девятки», который пытался скрыться от инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Подросток проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В районе Центрального стадиона автомобиль был остановлен. За рулем оказался 15-летний подросток. В салоне также находились двое пассажиров 2009 года рождения.

В отношении водителя инспекторы составили протоколы по целому ряду статей: за управление транспортом без водительского удостоверения, отсутствие регистрационных документов, эксплуатацию машины с неисправностями, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ остановиться по требованию сотрудников полиции.

Автомобиль отправили на спецстоянку. В отношении родителей юных нарушителей были составлены материалы за несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию.

#автоинспекторы
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