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Происшествия 20 марта 2025 11:43

В Казани поймали 15 иностранцев с гражданством РФ, уклоняющихся от службы в армии

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Сегодня в Казани сотрудники 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели рейд и поймали 15 иностранцев с гражданством РФ, которые уклонялись от службы в армии. Их сразу доставили в военные комиссариаты города.

«Такие рейды регулярно проводятся в Татарстане и Чувашии. За прошлый и текущий год более 580 мигрантов, получивших гражданство РФ, уже поставлены на учет. Подобные мероприятия продолжатся и дальше», – сообщили в 384-м военном следственном отделе по гарнизону СК России.

Фото: снимок из видео 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России

Напоминаем, что уклонение от призыва на военную службу карается по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на тот же срок.

Всем, кто получил гражданство РФ, следует своевременно встать на воинский учет, чтобы избежать ответственности.

Фото: снимок из видео 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России

#служба в армии #уклонист
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