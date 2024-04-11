В Казани пойдет акция по сбору старых шин — из них сделают покрытие для детских площадок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани установят 11 контейнеров для сбора старых покрышек легковых автомобилей. Акцию проводит УК «ПЖКХ».

Сданные казанцами покрышки будут переданы «Татнефти». Их переработают в резиновую крошку, которую затем используют в качестве покрытия для детских площадок.

Контейнеры появятся на ул.Авангардной, 88а, ул.Магистральной, 77 к.5, а также ул.Технической, 118 в Приволжском районе; по Сибирскому тракту, 61 к.1, ул.Космонавтов, 73, ул.Родины, 49/3 в Советском районе. В Ново-Савиновском районе объекты разместят по ул.Адоратского, 76б, ул.Академика Лаврентьева, 8, пр.Амирхана, 101в и 48.

В Кировском районе жители смогут сдать покрышки по ул.Клары Цеткин, 86.

Регоператор сообщает, что принявшие участие в акции в пункте по ул.Космонавтов получат подарки.

Кроме того, жители Казани могут сдать покрышки в пункте «Точка сбора», который находится на ул.Васильченко, 6. Он открыт с 7 утра до 7 вечера.