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Происшествия 25 июля 2024 11:48

В Казани погрузчик повредил контактную сеть троллейбусов, движение маршрута №7 изменено

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На пересечении улиц Московская и Чернышевского в Казани произошел инцидент, повлиявший на работу городского электротранспорта. Крупногабаритный погрузчик своей стрелой повредил контактную сеть троллейбусной линии, что привело к временным изменениям в движении общественного транспорта.

В результате аварии троллейбусный маршрут №7 вынужден следовать по измененной схеме. В настоящее время троллейбусы этого маршрута направлены через участок улиц Татарстан и Тукая, минуя место происшествия.

На месте аварии оперативно начали работу аварийные службы предприятия Метроэлектротранс. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего устранения повреждений и восстановления нормального движения троллейбусов.

#троллейбус
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