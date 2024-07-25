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Новости Татарстана и Казани
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В Казани погрузчик повредил контактную сеть троллейбусов, движение маршрута №7 изменено
На пересечении улиц Московская и Чернышевского в Казани произошел инцидент, повлиявший на работу городского электротранспорта. Крупногабаритный погрузчик своей стрелой повредил контактную сеть троллейбусной линии, что привело к временным изменениям в движении общественного транспорта.
В результате аварии троллейбусный маршрут №7 вынужден следовать по измененной схеме. В настоящее время троллейбусы этого маршрута направлены через участок улиц Татарстан и Тукая, минуя место происшествия.
На месте аварии оперативно начали работу аварийные службы предприятия Метроэлектротранс. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего устранения повреждений и восстановления нормального движения троллейбусов.
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