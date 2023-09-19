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В Казани погибла 23-летняя «Мисс бикини России-2022»
В Казани погибла 23-летняя «Мисс бикини России-2022» Сабина Сагаутдинова. Информацию о загадочной смерти девушки подтвердила ее подруга.
О смерти модели стало известно из соцсетей. Знакомые девушки оставляют печальные комментарии под ее фотографими. Как сообщают пользователи, девушка погибла в минувшее воскресенье в Казани, выпав с 14-го этажа. Они считают, что в смерти девушки нужно искать виновных.
«Я не могу поверить в происходящее», – пишет подруга Сабины.
Модель в 2022 году стала «Мисс бикини России — 2022». В этом году Сабина Сагаутдинова участвовала в конкурсе «Мисс Татарстан — 2023».
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