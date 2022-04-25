В Казани поезд насмерть сбил курьера на велосипеде

Трагедия произошла днем 17 апреля в Казани вблизи железнодорожной станции Ометьево.

Как сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, наезд произошел в 13.10. Под поезд попал мужчина, который с велосипедом шел через ж/д пути.

Известно, что погибшему 21 год. Он работал курьером.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил Захаров.

