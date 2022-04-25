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Происшествия
25 апреля 2022  17:32
Полина Шевчук

В Казани поезд насмерть сбил курьера на велосипеде

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Трагедия произошла днем 17 апреля в Казани вблизи железнодорожной станции Ометьево.

Как сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, наезд произошел в 13.10. Под поезд попал мужчина, который с велосипедом шел через ж/д пути.

Известно, что погибшему 21 год. Он работал курьером.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил Захаров.
 

#поезд сбил пешехода #следком
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