В Казани поезд насмерть сбил мужчину, СК на транспорте начал проверку

По предварительным данным, сегодня утром на 11 километре перегона Лагерная – Казань электропоезд рейса Казань – Парац насмерть сбил 42-летнего мужчину, который переходил через ж/д пути в неположенном месте. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Заметив мужчину, машинист поезда применил экстренное торможение и просигналил, пытаясь избежать столкновения, однако это не помогло.

Центральное МСУТ СК России начало проверку случившегося, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место выехал следователь. После проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Следователи напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на ж/д транспорте.

«Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории», – отметил Дмитрий Захаров.