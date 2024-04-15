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В Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов в Вахитовском районе
В Казани поэтапно будут ограничивать движение транспортных средств и пешеходов в Вахитовском районе. Данная мера связана с проложением трассы электрокабеля и опор наружного освещения, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Под ограничения попадают участки от площади Тысячелетия до ул. Баумана. Так, с 16 апреля по 10 мая закроют проезд и тротуар по направлению к Академии наук Республики Татарстан.
Потом с 10 по 18 мая будет закрыт проезд и тротуары около улицы Баумана по направлению к Академии наук РТ, а также по направлению к Кремлевском мосту.
И еще два дня, с 19 по 20 мая, закроют для движения тротуары со стороны Баумана и рядом около Жарковского моста.
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