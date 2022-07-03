В Казани поэтапно ограничат движение по улице Поперечно-Отарской

С 6 июля в Казани вводится ограничение движения транспорта по дороге на Поперечно-Отарской. Перекрывать участки улицы планируется поэтапно, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, до 10 августа будет частично закрыта проезжая часть рядом с домом №13 по улице Алебастровой. До 30 сентября — у дома №61 по улице Поперечно-Отарской.

Затем с 11 августа по 20 октября для проезда будет недоступен участок проезжей части у дома №53 по улице Поперечно-Отарской. А с 1 сентября по 3 ноября — у дома №39 по этой же улице.

И, наконец, последним перекроют участок проезжей части рядом с домом №21 по улице Поперечно-Отарской. Ограничение движения начнется 11 октября и продлится до 3 ноября.

Как сообщили в исполкоме, меры принимаются на время работ по устройству сети канализации.