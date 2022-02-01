13 татарстанских предприятий стали призерами конкурса «Лучший специалист по охране труда»

13 предприятий из Татарстана стали призерами XIII Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда». Итоги масштабного мероприятия были подведены сегодня в Общественной палате РТ.

«Обеспечение безопасности является приоритетной задачей любого общества и каждой отдельно взятой организации, ведь самая высокая ценность — это человек, — заявил член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин. — Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность выпускаемой продукции не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности на рабочем месте. Каждый сотрудник должен быть уверен, что его жизни и здоровью ничего не угрожает».

По оперативным данным Государственной инспекции труда в РТ, только в прошлом году от несчастных случаев на производстве пострадали 154 человека. 22 человека умерли от полученных повреждений.

Участниками соревнований стали 79 организаций, представляющих не только Татарстан, но и другие регионы России: Республику Башкортостан, Мурманскую, Ярославскую, Пензенскую области и Пермский край.

По результатам конкурса были определены 17 победителей, которых наградили дипломами и ценными подарками.

«Для нас очень важно поддерживать все человекоцентристские проекты, нацеленные на обеспечение безопасности и создание хороших условий, как в данном случае, — отметила председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева. — Ежегодно появляются десятки новых профессий, и здесь тоже нужно гарантировать безопасность сотрудников. Республике с серьезными техногенными производствами не просто российского, но международного масштаба следует быть образцом в сфере охраны труда — согласно стандартам, принятым во всем цивилизованном мире. Такой настрой у нас должен быть ежедневно, потому что каждый человек должен чувствовать себя на рабочем месте уверенно и спокойно».

Конкурс был проведен с применением интернет-технологий по четырем номинациям. Так, первое место в категории «Лучшее положение о системе управления охраной труда» заняли филиал АО «Связьтранснефть» — «Волго-Камское ПТУС» из Казани и филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» из города Полярные Зори Мурманской области. Победителем в номинации «Лучшее положение об управлении профессиональными рисками» признано МБОУ «Общеобразовательная школа № 1» из Лениногорска. Верхняя ступень пьедестала в категории «Лучший видеоролик в области охраны труда, снятый в организации» осталась за МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 57 «Соловушка» из Альметьевска. В номинации «Интересные материалы по охране труда в связи с объявлением 2021 года в Республике Годом родных языков и народного единства» сильнейшим признано казанское ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Межрегиональная ассоциация охраны труда проводит конкурс «Лучший специалист по охране труда» начиная с 2008 года при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан. Мероприятие стабильно набирает популярность; число его участников постоянно растет.