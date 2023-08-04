В Казани названы «лучшие сметчики» Татарстана

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ»

В Казани прошел финал 10-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший сметчик», приуроченный ко Дню строителя. В этом году состязания отличили суперфинал и новая церемония награждения.

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ»

Целями конкурса организаторы называют выявление лучших профессионалов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, содействие повышению уровня профессиональной подготовки и качества работы специалистов сметного дела, а также популяризацию профессии среди молодежи.

В рамках суперфинала зрители увидели игровое телевизионное шоу «Момент Х» (отсылка к 10‑му по счету конкурсу), которое отражает новый подход к подготовке кадров. Ведущий проверил знания конкурсантов, задав несколько вопросов о работе сметчика.

География конкурса впечатляет: участники съехались со всей России – от Севастополя до Благовещенска. Среди 64 человек из 49 регионов страны в суперфинал прошли Наиля Перова, Татьяна Петренко и Яна Антонова. Они представят команду от республики и выступят на Третьем Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге.

Участникам были вручены дипломы, финалистам – ноутбуки, медали и денежные сертификаты от спонсоров конкурса.

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ»

«Лучшим сметчиком» 2023 года стала Наиля Перова из Казани. Она рассказала, что начала работать в 19 лет и уже более десяти лет в профессии. По мнению Перовой, главное в ее работе — учитывать все нюансы, чтобы правильно брать в расчет стоимость строительства.

С торжественным словом на награждении выступили гости всероссийского конкурса, среди которых были министр строительства, архитектуры и жилищных хозяйств РТ Марат Айзатуллин, руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России Ирина Минина, директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова, а также председатель Правления ассоциации экспертиз России Леонид Ставицкий.

«Особую, вдохновляющую роль в развитии системы ценообразования и укрепления профессионального духа специалистов играет конкурс профмастерства «Лучший сметчик». От имени строительного комплекса Республики Татарстан выражаю вам благодарность за вашу смелость, целеустремленность и отношение к своей работе», –обратился к участникам Айзатуллин.

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ»

Площадками для проведения соревнований стали КГАСУ и ИТ-парк имени Башира Рамеева, где прошли торжественное награждение и закрытие мероприятия. «Мне бы хотелось ещё большему количеству людей показать, насколько наш университет можно назвать классным, тем более таким специалистам, ребятам-профессионалам. Вчера были проведены экскурсии, состоялась рабочая встреча. Я получил драйв», – поделился впечатлениями ректор КГАСУ Рашит Низамов.

В 2023 году министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял решение о проведении единого суперфинала для финалистов сразу трех конкурсов: «Лучший сметчик России» (Татарстан), «Лучший по профессии» (НОСТРОЙ) и Международный строительный чемпионат (Росатом).

Конкурс «Лучший сметчик» в Татарстане проводится ежегодно с 2014 года. Принять участие в нем может любой практикующий специалист, имеющий знания в области ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли.