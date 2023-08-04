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В Казани названы «лучшие сметчики» Татарстана
В Казани прошел финал 10-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший сметчик», приуроченный ко Дню строителя. В этом году состязания отличили суперфинал и новая церемония награждения.
Целями конкурса организаторы называют выявление лучших профессионалов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, содействие повышению уровня профессиональной подготовки и качества работы специалистов сметного дела, а также популяризацию профессии среди молодежи.
В рамках суперфинала зрители увидели игровое телевизионное шоу «Момент Х» (отсылка к 10‑му по счету конкурсу), которое отражает новый подход к подготовке кадров. Ведущий проверил знания конкурсантов, задав несколько вопросов о работе сметчика.
География конкурса впечатляет: участники съехались со всей России – от Севастополя до Благовещенска. Среди 64 человек из 49 регионов страны в суперфинал прошли Наиля Перова, Татьяна Петренко и Яна Антонова. Они представят команду от республики и выступят на Третьем Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге.
Участникам были вручены дипломы, финалистам – ноутбуки, медали и денежные сертификаты от спонсоров конкурса.
«Лучшим сметчиком» 2023 года стала Наиля Перова из Казани. Она рассказала, что начала работать в 19 лет и уже более десяти лет в профессии. По мнению Перовой, главное в ее работе — учитывать все нюансы, чтобы правильно брать в расчет стоимость строительства.
С торжественным словом на награждении выступили гости всероссийского конкурса, среди которых были министр строительства, архитектуры и жилищных хозяйств РТ Марат Айзатуллин, руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России Ирина Минина, директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова, а также председатель Правления ассоциации экспертиз России Леонид Ставицкий.
«Особую, вдохновляющую роль в развитии системы ценообразования и укрепления профессионального духа специалистов играет конкурс профмастерства «Лучший сметчик». От имени строительного комплекса Республики Татарстан выражаю вам благодарность за вашу смелость, целеустремленность и отношение к своей работе», –обратился к участникам Айзатуллин.
Площадками для проведения соревнований стали КГАСУ и ИТ-парк имени Башира Рамеева, где прошли торжественное награждение и закрытие мероприятия. «Мне бы хотелось ещё большему количеству людей показать, насколько наш университет можно назвать классным, тем более таким специалистам, ребятам-профессионалам. Вчера были проведены экскурсии, состоялась рабочая встреча. Я получил драйв», – поделился впечатлениями ректор КГАСУ Рашит Низамов.
В 2023 году министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял решение о проведении единого суперфинала для финалистов сразу трех конкурсов: «Лучший сметчик России» (Татарстан), «Лучший по профессии» (НОСТРОЙ) и Международный строительный чемпионат (Росатом).
Конкурс «Лучший сметчик» в Татарстане проводится ежегодно с 2014 года. Принять участие в нем может любой практикующий специалист, имеющий знания в области ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли.
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