В Казани подвели итоги спартакиады медиков

В Казани торжественно закрыли спартакиаду медицинских работников города. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы РТ.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В спартакиаде приняли участие 550 человек из 29 медицинских учреждений. Участники разделились на 10 команд, сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.

Сотрудники лечебных учреждений города соревновались в девяти дисциплинах: шведской эстафете, плавании, бадминтоне, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, шахматах, киберспорте. Кроме того, прошел товарищеский матч по хоккею между командой главных врачей и командой станции скорой медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Позвольте от имени руководства города поздравить вас с состоявшейся спартакиадой медицинских работников. Считаем, что это прекрасная история, которая обречена на успех. Ну, и от себя хочу сказать, что это очень волнительный, трогательный момент лично для меня, потому что сегодня происходит то действо, которое мы два с половиной года назад задумали, оно тяжело начиналось, не все в эту историю верили. Но нам очень хочется полагать, что то, что происходит сегодня - квинтэссенция и нашего желания, и вашего стремления, дорогие медицинские работники», – отметил глава администрации Кировского и Московского районов Казани, бывший начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В общекомандном зачете победила сборная поликлиники №18, городской больницы №18, детских поликлиник №10 и №11. Второе место у Станции скорой медицинской помощи Казани. «Бронзу» взяла сборная поликлиники №21 и поликлиники №20. Командам вручили кубки и медали.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Отметим, что данные состязания – отборочный этап ежегодной республиканской спартакиады медработников Татарстана. Праздник спорта для медиков в Татарстане продолжится.