В Казани подвели итоги республиканской премии в сфере добровольчества

Сегодня в казанском IT-парке имени Башира Рамеева наградили победителей и лауреатов республиканской премии в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан».

По итогам гран-при «Волонтером года» стала активистка, жительница Пестречинского района Саима Шагиахметова. Саима – автор и организатор семейного фестиваля дворовых игр, который прошел этим летом и был реализован благодаря выигранному гранту. Награду вручила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я хочу поблагодарить всех волонтеров и добровольцев за поддержку тех, кто сегодня выполняет воинский долг на передовой, в зоне Специальной военной операции. За взаимодействие и сотрудничество с ветеранами боевых действий, за помощь их семьям и близким. Хочу поблагодарить вас за историю, которая продолжает создаваться благодаря вашим добрым делам. Наша история страны всегда была связана с добром, уважительным отношением и созиданием», – рассказала Лейла Фазлеева.

В этом году нововведением премии стали номинации «Волонтер года в сфере инклюзии» и «Героический поступок года» .

В номинации «Семейное добровольчество» победила многодетная семья Абрамовых из Ютазинского района Татарстана, которая создала волонтерский отряд в помощь участникам СВО.

«Мы с семьей с 2022 года организовали волонтерский отряд. Сейчас работает 16 штабов. Мы взаимодействуем со школами, с активистами серебряного возраста. Собираем необходимые вещи для наших ребят и отвозим на фронт. Дочки помогают – шьют, готовят, участвуют в сборе продуктов», – рассказала Ирина Абрамова.

По словам министра по делам молодежи РТ Азата Кадырова, волонтерство сегодня стало неотъемлемой частью жизни общества.

«Сотни тысяч людей в Татарстане и миллионы по всей стране занимаются добрыми делами. Направления работы самые разные – от помощи в элементарных делах, помочь наколоть дрова, до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поддержки ребят, находящихся в зоне СВО. Благодаря волонтерам улучшается качество жизни, наши города становятся красивее, а задачи, стоящие перед страной, решаются быстрее и качественнее. Заявки участников удивили своим содержанием. Здорово, что в проект вовлекаются целые семьи, формируется преемственность», – отметил он.