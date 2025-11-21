В Казани подвели итоги работы русского национально-культурного объединения Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 300 делегатов со всех уголков Татарстана собрались сегодня в республиканском Доме дружбы народов на ежегодную конференцию Русского национально-культурного объединения (РНКО) РТ. Вместе с представителями власти, науки, образования и культуры они подвели итоги трехлетней работы и наметили планы на будущее.

Центральным событием конференции стал масштабный доклад председателя РНКО РТ, заместителя председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирины Александровской. Она представила проекты, реализованные объединением с 2023 по 2025 год.

«В своей работе мы руководствовались Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а также государственными программами нашей республики», – отметила Александровская.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди ключевых достижений докладчица назвала издание пятитомного историко-этнографического каталога «Русские коллекции в музеях Татарстана», получившего высокую оценку специалистов по всей России.

По ее словам, яркой страницей в культурной жизни республики также стал цикл мероприятий, посвященных 155-летию Максима Горького, включая открытие мемориальных досок и создание документального фильма о писателе.

Особое внимание было уделено и масштабному проекту «Пушкин и Казань», отмеченному дипломом лауреата всероссийской премии. В его рамках в Казани и Нижнекамске были открыты памятники поэту, а нескольким школам республики присвоены имена великих русских писателей. Так, лицей №3 в Нижнекамске и гимназия №93 в Казани теперь носят имя Александра Пушкина, а школа в Лаишевском районе стала гимназией с этнокультурным русским компонентом имени Льва Толстого.

«Я спешу всех порадовать: наряду с указом Владимира Владимировича Путина, 19 ноября, в подарок к нашей конференции, подписан указ Раиса республики о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Чем мы и будем заниматься в следующий отчетный период», – анонсировала Ирина Александровская.

Не остались без внимания и современные вызовы. Руководитель молодежного крыла РНКО и координатор «Тотального диктанта» в РТ Сергей Чуманов рассказал о просветительских акциях, проходящих в республике.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С трибуны конференции прозвучали слова поддержки из федерального центра. Депутат Госдумы, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов заявил о скором подписании важных стратегических документов.

«Мы ждем указа Президента, буквально на днях, о Годе единства народов России. Для нас это очень важно», – сообщил Гильмутдинов.

Он также подчеркнул, что Татарстан является образцом для подражания в сфере межнациональных отношений, а РНКО РТ – эталоном работы русских общественных организаций.

«Когда из других регионов приезжают и начинают жаловаться, я говорю: «Заканчивайте. Езжайте в Казань, в Татарстан, и учитесь!» Прекращайте плакать, создавайте организации и работайте», – заявил депутат, вызвав аплодисменты в зале.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Живой отклик у аудитории нашло выступление Надежды Шандренковой, члена Нижнекамского русского общества, которая на примере лицея №3 рассказала, как общественная инициатива преображает образовательное пространство.

Благодаря активной работе местного отделения РНКО и поддержке руководства Татарстана лицей был включен в программу капремонта и получил имя Александра Пушкина.

«Совместная деятельность лицея и русского общества носит системный характер и была интегрирована в учебный и воспитательный процессы», – отметила Шандренкова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Руслан Мухарлямов, вручивший в ходе конференции награды отличившимся активистам, поблагодарил объединение за вклад в укрепление межнационального мира.

«Тот межнациональный мир и согласие, о котором мы много говорим, является образцом для всей страны. В этом огромная заслуга каждого из вас. Рустам Нургалиевич (Раис РТ Рустам Минниханов – прим. Т-и) постоянно говорит о том, что Татарстан – это опорный регион Российской Федерации. Если Татарстан будет сильным, то и в России всё будет хорошо», – сказал Мухарлямов.