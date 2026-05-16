В Казани подвели итоги проекта «Лед надежды»

В столице Татарстана прошло итоговое мероприятие проекта «Лед надежды»: «Верьте в себя - мечты сбываются». Его организовал Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан.

Мероприятие подвело итоги шестимесячного социально-спортивного проекта для детей участников специальной военной операции. Этот проект направлен на поддержку семей защитников через спорт.

Участники последние полгода осваивали фигурное катание под руководством профессиональных тренеров. И в итоговой программе продемонстрировали показательные выступления.

«Обучение проходило по трем направлениям: общая физическая подготовка, хореография и практика навыков на льду. Подавляющее число участников проекта - это дети погибших на СВО. Когда дети пришли на наш проект, дети были замкнутые. Однако, сегодня, когда ребята показывали свои номера, все видели, как они искренне улыбались, радовались. Тренеры им подобрали программы, которые отражают характер детей», - сказала пресс-секретарь руководителя КСВО Татарстан Зарина Галинова корреспонденту «ТИ-Спорта».

Специальной частью вечера стал открытый мастер-класс от ведущих тренеров Татарстана.