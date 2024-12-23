В Казани подвели итоги первой школы бизнес-ангелов в Татарстане

В IT-парке им. Б. Рамеева подвели итоги образовательной программы для бизнес-ангелов «Венчурная академия Республики Татарстан». Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ (ИВФ) Дамир Галиев рассказал об итогах школы для инвесторов, а также о будущем наборе курса.

Главная задача Венчурной академии — помочь начинающим инвесторам сделать первые шаги в «бизнес-ангельстве».

«“Бизнес-ангельство“ — это отдельный инструмент, который также нужно развивать. Через развитие культуры инвестиций, через объяснение правил игры, через создание подобных клубов и сообществ», — рассказал Галиев.

Термин «бизнес-ангел» в широких кругах появился в XX веке, но сами бизнес-ангелы появились раньше. Так называют венчурных инвесторов, которые предоставляют финансовую и другую поддержку проектам на ранних этапах развития.

«Бизнес-ангелами становятся люди, которые уже состоялись в какой-то среде, и им хочется найти для себя новое применение, либо стать ментором над быстрорастущими командами. Они дают не только деньги, но и свой опыт и свою телефонную книжку», — поделился директор ИВФ.

В Татарстане за 9 месяцев 2024 года в бизнес-ангелов вложились на более чем 400 млн рублей.

«Мы понимаем, что это только верхушка айсберга. Сумма на самом деле еще больше», — отметил Галиев.

Рынок и участники рынка есть, но профессионалов мало. Проект венчурного фонда и венчурной академии, — это первая попытка создать образовательную программу для инвесторов.

Учениками академии инвесторов стали как опытные инвесторы, так и новички. Во время обучения некоторые ребята не нашли себя в инвестициях, но обучение было бесплатным.

Будущих бизнес-ангелов обучали оценивать риски, оценивать команду и собирать портфель на примере «образцовых стартапов». Слушатели курса прошли 18 уроков по теории и 7 – по практике. Им вручили сертификаты участников и показали стартапы: система лабораторной диагностики для ветеринарии, сервис поддержки принятия врачебных решений на основе рекомендаций, цифровые индустриальные решения с применением искусственного интеллекта и разработка инновационных пятиосевых 3D-принтеров.

«С нашей точки зрения это вопрос фокуса внимания инвесторов. Как мы видим, за последнее десятилетие инвесторы нацелены на вложение в IT-проекты. Это оправданно, мы это понимаем, но мы создаем аппаратное обеспечение. С нашей точки зрения, речь не про культуру, а про фокус внимания», – рассказал руководитель проекта пятиосевых 3D-принтеров Сергей Сарапулов.

ИВФ планирует проводить обучение «сезонно». По словам Галиева, следующий набор в академию объявят ближе к Российскому венчанному форуму 2025 года в апреле.

«Пока складывается такая логика: каждый год весной и осенью будут новые наборы», — поделился Галиев.

Образовательный проект для бизнес-ангелов «Венчурная академия. Татарстан» стартовал в сентябре 2024 года на Международном форуме Kazan Digital Week. Организаторами являются Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Московский инновационный кластер.