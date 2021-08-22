В Казани подвели итоги первого дня соревнований по триатлону

21 августа в Казани уже в третий раз прошли соревнования по триатлону серии TIMERMAN. Участие приняли 600 спортсменов из 23 регионов России. Старт впервые прошел на озере Кабан и при температуре воздуха +37º, сообщают организаторы.

Результаты первого дня таковы: разыграны 10 комплектов наград, выпито порядка 5 тыс. литров воды.

В соревнованиях приняли участие Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, он преодолел олимпийскую дистанцию за 02:54:06, а также начальник Информационно-аналитического управления Президента РТ Ленар Файзутдинов, его время на этой дистанции — 03:00:04.

В воскресенье, 22 августа, проведут новое соревнование серии — Kazan SwimRun 2021. В этом году его ввели впервые в Казани. Новый формат привлекает участников своей динамичностью — плавательный и беговой этап здесь преодолеваются поочередно несколько раз без смены амуниции.

Фото: пресс-службы TIMERMAN.