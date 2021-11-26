В Казани подвели итоги молодежного этнофорума «Таба»

Сегодня в Казани состоялась заключительная питчинг-сессия молодежного этнофорума «Таба», проходившего с 23 по 26 ноября в ИТ-парке. Пятнадцать финалистов представили жюри свои итоговые идеи и проекты.

«Три года назад мы сформировали проектный офис, который назвали „Национальное актуальным“. Это словосочетание мы выбрали для себя формулой, которая позволяет сделать так, чтобы национальные культурные традиции были живыми и востребованными у молодежи. Это можно сделать только если сама молодежь активно вовлечена в процесс создания национального продукта. И в этот момент думает не только о том, что таким образом сохраняет связь со своей историей, но и понимает, что это в принципе очень модно и очень классно!» — заявил во вступительном слове министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Победителями стали сразу трое участников конкурса. Альбина Вахитова представила проект Akiyat — создание коллекции украшений из серебра 925-й пробы по мотивам татарских сказок. Ольга Чайникова выдвинула идею под названием Тuala («Современность» в переводе с удмуртского языка — прим. Т-и): производство качественных видео этно-тематики и их публикация в социальных сетях. Элиза Гайнутдинова же разработала концепцию «Аудиовизуальной этнохрестоматии», состоящей из сборника обработанных народных песен, мини-альбома из пяти песенных образцов, а также двух видеороликов, имеющих уникальный QR-код.

Каждому лауреату вручили сертификат на 100 тыс. рублей и диплом участника соревнований.

Кроме того, в конкурсе было предусмотрено несколько дополнительных наград.

В частности, Ирина Терентьева, представившая проект «Коми сьыланкыв» («Песня Коми» в переводе с коми-зырянского языка — прим. Т-и), получила сертификат на запись сингла у татарского музыкального инди-лейбла Yummy Music. Мечта Ирины — записывать современные молодежные песни на языке коми в профессиональной студии звукозаписи.

Депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова взяла под свою опеку проект «Этно-тур „Родные села“», разработчиками которого стали Розалия Салахова и Элина Садыкова.

«Несколько дней плодотворной работы, которые, я думаю, дадут положительные результаты в образовательной части. И вы уже сами сможете на своих местах и со своей аудиторией <...> проводить такие же мероприятия и рассказывать обо всем, что сегодня получили. Вы должны быть проводником знаний между этим форумом и последующими площадками», — обратилась к конкурсантам депутат.

Спецприз от Всемирного конгресса татар достался Гузели Гиззатуллиной, придумавшей Tatposter — мотивирующие постеры на татарском языке.

«Национальное — актуализируем, актуальное — национализируем! Пусть эта фраза будет вам в помощь. И на самом деле можно собирать людей и актив только возле проекта. Все остальные способы не очень-то и работают. <…> Все участники — представители своих сообществ, лидеры мнений. Вот эту ответственность, надеюсь, они и будут нести и сохранять свой культурный код», — заявила начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар Ленария Муслюмова.

Все идеи, связанные с разработкой медиапродуктов, жюри решило объединить в единую структуру с предварительным названием «Межнациональный медиацентр». Планируется, что новая организация будет работать совместно с медиацентром Минмолодежи РТ.

А музыкальный ансамбль «Верба» и «Молодежный фолк-театр» ждет отдельная встреча с организаторами конкурса, во время которой будет обсуждаться судьба и дальнейшее развитие этих творческих коллективов.

Акселаратор этнопроектов «Таба» был организован впервые в 2019 году и собрал около 100 участников. По его итогам идейные вдохновители семи проектов получили гранты почти на 1 млн рублей. К слову, участником форума может стать любой человек в возрасте от 18 до 30 лет. Однако проект, предъявляемый на суд жюри, не должен быть реализован ранее на территории Поволжья.