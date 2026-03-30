В Казани подвели итоги Международного конкурса «Весенние проталины»

Фото: пресс-служба КазГИК

В Казанском государственном институте культуры прошел Международный конкурс вокально-хорового и музыкального творчества «Весенние проталины». Мероприятие собрало 250 участников из разных регионов России и зарубежья. В отдельной номинации свои произведения представили 30 композиторов.

География конкурса охватила Москву, все районы Татарстана, Пермский край, Саратовскую, Свердловскую, Кемеровскую, Курскую, Рязанскую, Ярославскую, Самарскую области, Краснодарский край, Республику Марий Эл, Московскую и Мурманскую области, Башкортостан, Якутию, а также Китай, Кыргызстан и Узбекистан.

Конкурс проходил по направлениям: народный, эстрадный и академический вокалы (соло, дуэты, ансамбли), народные и академические хоры. Возрастные категории – от 5 до 25 лет и старше, для хоров – младшая, средняя, старшая, взрослая и смешанная группы.

Кульминацией дня стал гала-концерт и церемония награждения победителей. С приветственным словом от имени ректора КазГИК Розы Ахмадиевой выступила проректор по учебно-воспитательной работе Эльвира Галиуллина.

Она отметила высокий профессионализм юных артистов, рассказала об энергетике, которая царила в зале, и пожелала участникам удачи. «Дети – это наше будущее, и все дети достойны победы», – подчеркнула Эльвира Галиуллина.

Оценивали выступления ведущие специалисты в области музыкального искусства. Председателем жюри стала Народная артистка Татарстана Миляуша Таминдарова. В состав жюри вошли профессора ведущих вузов, руководители известных хоровых коллективов, заслуженные деятели культуры и искусства. Гран-при конкурса завоевала вокальная студия «8 Нота» из Вольска.

Рабия Мамедова