В Казани подвели итоги конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд»

Итоги традиционного Республиканского конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» подвели сегодня в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Награды лауреатам вручил заместитель Председателя Государственного Совета республики Марат Ахметов.

«Женщина заслуживает к себе внимания любви и признательности каждый день и каждый час. Видимо, для этого и придумали праздник 8 Марта, чтобы напоминать мужчинам, что женщина заслуживает такого отношения», – заявил он.

Ахметов также отметил, что женщины представляют духовный фундамент общества. За последние 30 лет в России произошла серьезная переоценка ценностей. «Ваш образ жизни сегодня особенно востребован для нравственного воспитания общества. Мы перевоспитываем себя к новому духовному уровню, и ваша роль в этом неоценима», – добавил заместитель Председателя Госсовета Татарстана.

Сам конкурс проходил по 10 номинациям:

«Женщина – мать» – среди женщин, снискавших высокое общественное признание добросовестным отношением к воспитанию детей;

«Женщина – культура и духовность» – среди женщин, достигших выдающихся результатов в области искусства, культуры и просвещения;

«Женщина – ученый» – среди внесших значительный вклад в развитие науки;

«Моя судьба – моя профессия» – среди женщин, много лет работающих в различных отраслях;

«Женщина – лидер» – среди тех, кто проявил себя талантливыми организаторами и лидерами;

«Женщина – бизнес-леди» – среди женщин-предпринимателей. Награду вручают той, кто признана лидером в сфере бизнеса;

«Героиня третьего возраста» – среди женщин, помогающих своим ровесникам активно участвовать в общественной жизни, в том числе привлекать ветеранов к работе с молодежью;

«Женщина – пример года» – награду получают достигшие выдающихся результатов в различных видах деятельности в прошедшем году;

«Мужчина – лидер» – среди мужчин – эффективных руководителей, добившихся значительных успехов в профессиональной, общественной деятельности;

«Мужчина – благородное сердце» – среди мужчин, снискавших общественное признание и уважение своей благотворительной деятельностью, человеколюбием и добротой.

В свою очередь, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева поздравила всех присутствующих с наступающим Международным женским днем и пожелала конкурсу дальнейшего процветания.

«Мне повезло, что я вручаю награды номинации “Мужчина года. Женский взгляд”. Женский взгляд всегда особый, и именно он пригласит сегодня самых замечательных мужчин», – сказала Фазлеева.

Она добавила, что на сегодняшний день можно говорить о ренессансе мужества как свойства, присущего разным национальностям России. «Женщина не может быть мужественной, но это качество сегодня характеризует всех наших мужчин», – подчеркнула вице-премьер РТ.

Отметим, что конкурс проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и призван выявить и представить обществу женщин и мужчин, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, в поддержку культуры, духовности, воспитания подрастающего поколения, укрепление института семьи.

2024-й, напомним, указом Президента Владимира Путина объявлен в России Годом семьи.