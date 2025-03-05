В Казани подвели итоги конкурса «Учитель года – 2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года — 2025» в Казани стал преподаватель информатики Школы №129 Приволжского района города Ерлан Аймаганбетов. Награждение прошло в казанской Ратуше, награды лучшим казанским педагогам вручили мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, а также министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Победители разных номинаций конкурса представят город на республиканском этапе.

«Чтобы работать учителем, надо иметь большое сердце, душу, большой талант и призвание. И я рад, что лучшие учителя работают у нас в Казани. Вы задаете тренды не только в республике и Поволжье, но и в России. Наши учителя, директора школ, которых мы сегодня будем награждать, побеждают во всероссийских конкурсах, в различных форумах. Вы готовите олимпиадников, которые приносят славу и победы не только Татарстану, но и России, завоевывая золотые медали на чемпионатах, предметных олимпиадах, на различных других соревнованиях», – сказал Метшин.

Он также заметил, что инфраструктура в школах города за последние годы значительно улучшилась. Если раньше многим учителям «на пальцах» приходилось объяснять свой предмет ученикам – не было компьютеров, лабораторного оборудования, учебных пособий, то сегодня ситуация изменилась в позитивную сторону.

Градоначальник также поблагодарил педагогов за их вклад в патриотическое воспитание детей и поддержку семей участников СВО.

Хадиуллин, в свою очередь, подчеркнул значимость профессии педагога для будущего города и республики. Он сказал, что казанские педагоги способны добиваться успехов мирового уровня.

«Вы способны одерживать такие победы, которые нужны не только стране, но и всему миру. Потому что вы — люди с хорошими позициями, ценностями и добрыми делами, которые всегда нужны всем поколениям», — подчеркнул министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютный победитель конкурса Ерлан Аймаганбетов на церемонии поблагодарил свою семью за поддержку, а также руководство города за возможность участвовать в таком конкурсе.

«В 2018 году, переехав сюда, в Казань, я и мечтать не мог о том, что когда-нибудь буду стоять на сцене казанской Ратуши в качестве победителя этого престижного конкурса педагогического мастерства. Тогда для меня это было заветной мечтой, и вот она сбылась. Эта победа — огромный труд. И я безмерно благодарен моей семье, моим коллегам, администрации, методистам, моим замечательным ученикам 6 класса. Я их кулачки поддержки чувствую прямо сейчас. И спасибо их родителям, которые также поддерживают меня», – сказал он.

Он отметил, что Казань – это не просто город. Это то место, которое дарит нам возможности, и где для каждого педагога открыты двери для профессионального роста и самореализации, добавил победитель.

«Здесь мне комфортно и на душе, и на сердце. Здесь работают лучшие из лучших. Я горд и счастлив быть частью казанского образования, коллектива, который дарит столько возможностей и вдохновения», – заключил Аймаганбетов.

Также были определены победители в отдельных номинациях:

— «Учитель-предметник» — учитель информатики школы №129 Приволжского района Казани Ерлан Аймаганбетов;

— «Учитель татарского языка и литературы» — учитель родного (татарского) языка и литературы Лицея №146 Ново-Савиновского района Казани Айсылу Мухаметова;

— «Педагогический дебют» — учитель английского языка Лицея №186 Приволжского района Гузелия Галиева;

— «Педагог-ветеран» — ветеран-педагог Флюра Галимова из школы №48 Приволжского района;

— «Воспитать человека» — замдиректора по воспитательной работе Вильдан Хисматов из школы №119 Авиастроительного района ;

— «Сердце отдаю детям» — педагог дополнительного образования школы №73 Приволжского района Екатерина Морозова;

— «Педагог-психолог» — педагог-психолог Ляйсан Ахметзянова из детсада №407 Авиастроительного района;

— «Учитель-дефектолог» — воспитатель-логопед детсада №104 Советского района Казани Арина Шакирова;

— «Воспитатель года» — воспитатель детсада №106 Приволжского района Казани Диана Миронова;

— «Педагог инклюзивного образования» — учитель начальных классов школы №156 Советского района Казани Гузель Хузахметова;

— «Воспитатель групп с родным языком воспитания и обучения» — воспитатель по обучению родному (татарскому) языку детсада №119 Советского района Казани Алсу Каримова.