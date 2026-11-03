В Казани подвели итоги конкурса театральных постановок «ПрофилАрт»

Фото: пресс-служба Республиканского театрального фестиваля «ПрофилАрт»

В Казани завершился республиканский конкурс театральных постановок «ПрофилАрт». Церемония награждения победителей и призеров прошла 31 октября в новом здании Театра имени Галиасгара Камала. Об этом сообщили организаторы проекта.

В 2026 году на конкурс поступило 138 заявок из 11 регионов Приволжского федерального округа. В итоге жюри оценило 56 театральных работ, подготовленных школьными, студенческими, молодежными и профессиональными коллективами.

Фото: пресс-служба Республиканского театрального фестиваля «ПрофилАрт»

Постановки затрагивали темы безопасности, профилактики экстремизма и противодействия распространению террористической идеологии среди молодежи. В основу спектаклей легли пьесы, созданные участниками конкурса сценаристов «СценАрт» – первого этапа фестиваля «ПрофилАрт».

На церемонии зрителям представили три спектакля коллективов-победителей. Театральный коллектив «Пластинка» из Казани показал постановку «Точка фокуса» о вербовке в деструктивные течения. Театр эстрады, сатиры и юмора «ЕрашОк» представил спектакль «Шутка без авторства» о травле в интернете. Студенческая студия «Я ВНЕ RАМОК» выступила с постановкой «Карьера кукол», посвященной психологическому влиянию родителей на детей.

Фото: пресс-служба Республиканского театрального фестиваля «ПрофилАрт»

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что подобные проекты помогают молодым людям осмысливать общественные проблемы и обращать внимание на семейные ценности и отношения между близкими.

«В эпоху цифровых технологий особенно важно не потерять живое общение, умение слышать, чувствовать и поддерживать друг друга. Такие проекты, как „ПрофилАрт“, помогают молодым людям по-новому взглянуть на происходящее вокруг, осознать важность семейных ценностей и человеческих отношений. Хочется, чтобы родители чаще разговаривали с детьми, а дети не боялись делиться своими переживаниями. Именно за такими ребятами – будущее нашей страны», – сказал он.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане Ильдус Гараев подчеркнул, что театральные постановки помогают молодежи учиться распознавать манипуляции, критически оценивать происходящее и принимать осознанные решения.

Фото: пресс-служба Республиканского театрального фестиваля «ПрофилАрт»

Общий призовой фонд конкурса составил 80 тыс. рублей. Первое место среди школьных коллективов занял казанский театр «ЕрашОк», среди студенческих – студия «Я ВНЕ RАМОК», среди молодежных – коллектив «Пластинка». В специальной номинации отметили коллектив «СИНЕРГИЯ» из Лениногорского района.

Проект «ПрофилАрт» проводится с 2024 года Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи республики. В 2026 году он реализуется с использованием гранта ПАО «Татнефть» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».