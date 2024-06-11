В Казани подвели итоги конкурса красоты «Жемчужина мира-2024»

В столице Татарстана прошел финал XV ежегодного студенческого фестиваля «Жемчужина мира-2024». За высокий титул в этом году боролись 12 иностранных студенток, обучающихся в Казани.

Победительницей на этот раз стала уроженка Узбекистана Камила Исраилова. Второе место заняла Акбаян Серикказина из Казахстана, а третье место получила Хуснура Таирова из Таджикистана.

«Всего заявки подали около 40 представительниц прекрасного пола. Сам конкурс состоит из четырех этапов: отборочная часть, литературный вечер, где участницы читали стихи русского поэта Александра Пушкина, уроки гостеприимства и непосредственно финал», — рассказала заместитель председателя Молодежной ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар.

Она также отметила, что главным призом в этом году стал сертификат на авиаперелет на сумму 20 тыс. рублей.

Сам финал конкурса включал три этапа: дефиле, творческий номер и рассказ о традициях своей семьи.

«Замечательный проект, который объединяет представителей разных национальностей. Мы не только показываем свою культуру, но и знакомимся с культурой других национальностей и народов. Каждая конкурсантка — жемчужина своей страны», — поделилась впечатлениями с «Татар-информом» победительница прошлого года Камила Алескерова.