В Казани подвели итоги чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс»

Чемпионат «Абилимпикс», прошедший в Казани, объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям.

«Российское движение «Абилимпикс» стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил Президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. «Абилимпикс» предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся на сайте Еxpert-club.

В топ-5 субъектов РФ по количеству финалистов вошли Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область и Москва.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов адресовал приветствие участникам чемпионата:

«Я хотел бы в первую очередь обратиться к каждому участнику. Несмотря на занятое место, вы все для нас победители. Вы в очередной раз показали нам пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции. Я хотел бы сказать спасибо главе Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. В очередной раз мы убедились, что все мы, из каких бы мы ни были регионов, какой бы ни были национальности, какую бы веру ни исповедовали, являемся частью большого российского народа-победителя».

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных в деятельности фонда. А такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс», мотивируют героев специальной операции.

«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши ветераны смогли продемонстрировать здесь свои навыки и получить обзор профессий, в которых они в дальнейшем смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне, мы понимаем, что идем в правильном направлении – делаем то, что нашими ветеранами востребовано», – сказала Анна Цивилева.

Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что в регионе постарались создать максимально комфортные условия для проведения столь масштабного мероприятия, и выразил уверенность, что у чемпионата большое будущее, и число участников будет расти с каждым годом.

«Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы – настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл», – сказал Рустам Минниханов.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» 2025 года проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.